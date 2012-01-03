Никифоров Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1924
Дата смерти03.01.2012
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1924
Отец: Никифоров Иван
Мать: Никифорова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Виноградова Никифорова Мария Васильевна
Военная служба
Неизвестно
Военная награда
28.04.1945
Рождение ребёнка
14.07.1948
Дочь: Никифорова Зайцева Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Виноградова Никифорова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
11.06.1950
Дочь: Никифорова Платонова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Виноградова Никифорова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
20.04.1955
Дочь: Никифорова Калинина Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Виноградова Никифорова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
25.02.1960
Сын: Никифоров Николай Николаевич
Мать ребёнка: Виноградова Никифорова Мария Васильевна
Смерть
03.01.2012