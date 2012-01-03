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Никифоров Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1924

Дата смерти

03.01.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1924

Отец: Никифоров Иван

Мать: Никифорова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Виноградова Никифорова Мария Васильевна

Военная служба
Неизвестно
Военная награда
28.04.1945
Рождение ребёнка
14.07.1948

Дочь: Никифорова Зайцева Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Виноградова Никифорова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
11.06.1950

Дочь: Никифорова Платонова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Виноградова Никифорова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
20.04.1955

Дочь: Никифорова Калинина Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Виноградова Никифорова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
25.02.1960

Сын: Никифоров Николай Николаевич

Мать ребёнка: Виноградова Никифорова Мария Васильевна

Смерть
03.01.2012

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