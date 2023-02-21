Стешенко (Слепченко) Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.10.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стешенко Михаил Артемьевич
Рождение ребёнка
07.02.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стешенко Михаил Артемьевич
Смерть
Неизвестно