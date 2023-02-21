Стешенко (Слепченко) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стешенко (Слепченко) Мария Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стешенко Михаил Артемьевич

Рождение ребёнка
07.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стешенко Михаил Артемьевич

Смерть
Неизвестно
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