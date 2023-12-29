Лецкая (Лецкая) Александра Васильевна
Место рожденияТоропец, Псковская Губерния Российская Империя
Дата рождения1888
Дата смерти02.02.1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.01.1916
Дочь: (Лецкая) Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Елисеев Борис Сергеевич
Бракосочетание
1920
Рождение ребёнка
27.11.1925
Сын: Елисеев Евгений Борисович
Отец ребёнка: Елисеев Борис Сергеевич
Смерть
02.02.1943
Похороны
10.02.1943