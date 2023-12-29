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Лецкая (Лецкая) Александра Васильевна

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Место рождения

Торопец, Псковская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1888

Дата смерти

02.02.1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.01.1916

Дочь: (Лецкая) Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Елисеев Борис Сергеевич

Бракосочетание
1920

Муж: Елисеев Борис Сергеевич

Рождение ребёнка
27.11.1925

Сын: Елисеев Евгений Борисович

Отец ребёнка: Елисеев Борис Сергеевич

Смерть
02.02.1943
Похороны
10.02.1943

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