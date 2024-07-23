Белова (Ваганова) Любовь Гавриловна
Место рожденияВерх-Мильтюши
Дата рождения15.01.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1951
Отец: Ваганов Гаврил
Верх-Мильтюши
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Котелаидзе Амиран
Рождение ребёнка
16.11.1990
Сын: Ваганов Георгий Амиранович
Отец ребёнка: Котелаидзе Амиран
Тбилиси, ქ. თბილისი
Рождение ребёнка
16.11.1990
Дочь: Наливкина Тамара Амирановна
Отец ребёнка: Котелаидзе Амиран
Тбилиси