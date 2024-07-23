Белова (Ваганова) Любовь Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелова (Ваганова) Любовь Гавриловна

Белова (Ваганова) Любовь Гавриловна

avatar

Место рождения

Верх-Мильтюши

Дата рождения

15.01.1951

Пол

Женский

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1951

Отец: Ваганов Гаврил

Мать: Ваганова Тамара Трофимовна

Верх-Мильтюши
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котелаидзе Амиран

Рождение ребёнка
16.11.1990

Сын: Ваганов Георгий Амиранович

Отец ребёнка: Котелаидзе Амиран

Тбилиси, ქ. თბილისი
Рождение ребёнка
16.11.1990

Дочь: Наливкина Тамара Амирановна

Отец ребёнка: Котелаидзе Амиран

Тбилиси

Мы используем куки для улучшения работы сайта.