Наталья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1858 ст.
Муж: Никифор Зосимов
Иоанна Богословского церковь, Богословское-Каменки, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1859 ст.
Сын: Тихон Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Зосимов
Рождение ребёнка
04.01.1863 ст.
Сын: Иван Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Зосимов
Рождение ребёнка
01.07.1864 ст.
Дочь: Марфа Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Зосимов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно