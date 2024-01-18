Наумов корней васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаумов корней васильевич

Наумов корней васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1914

Дата смерти

23.06.1985

Пол

Мужской

Добавил:

вн
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1914

Отец: Наумов Василий Макарович

Мать: Наумова Варвара Куприяновна

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Наумова Екатерина Корнеева

Мать ребёнка: Наумова Ольга Абрамовна

Рождение ребёнка
28.01.1950

Сын: Наумов валентин корнеевич

Мать ребёнка: Наумова Ольга Абрамовна

Рождение ребёнка
19.11.1952

Сын: Наумов михаил Корнеевич

Мать ребёнка: Наумова Ольга Абрамовна

Рождение ребёнка
30.11.1954

Сын: Наумов виктор корнеевич

Мать ребёнка: Наумова Ольга Абрамовна

Смерть
23.06.1985
Худоеланское, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close