Наумов корней васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1914
Дата смерти23.06.1985
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1914
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Наумова Екатерина Корнеева
Мать ребёнка: Наумова Ольга Абрамовна
Рождение ребёнка
28.01.1950
Сын: Наумов валентин корнеевич
Мать ребёнка: Наумова Ольга Абрамовна
Рождение ребёнка
19.11.1952
Мать ребёнка: Наумова Ольга Абрамовна
Рождение ребёнка
30.11.1954
Мать ребёнка: Наумова Ольга Абрамовна
Смерть
23.06.1985
Худоеланское, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область