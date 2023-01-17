Прохоров (Прохоров) Вячеслав Семенович
Место рожденияСело Покровка
Дата рождения01.10.1944
Дата смерти28.08.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Покровка
Рождение ребёнка
24.03.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Чапаевский, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Смерть
28.08.1992
Поселок Чапаевский