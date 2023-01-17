Прохоров (Прохоров) Вячеслав Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохоров (Прохоров) Вячеслав Семенович

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Место рождения

Село Покровка

Дата рождения

01.10.1944

Дата смерти

28.08.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Покровка
Рождение ребёнка
24.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Чапаевский, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Смерть
28.08.1992
Поселок Чапаевский
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