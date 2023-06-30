Маркин Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркин Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
1984
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