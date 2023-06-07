Долженко Андрей Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиПосле 1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Долженко Николай Тихонов
Мать: Татьяна Максимова
Рождение ребёнка
01.04.1867
Дочь: Мария Андреевна
Мать ребёнка: Долженко Евфросиния Михайлова
Рождение ребёнка
03.04.1869
Мать ребёнка: Долженко Евфросиния Михайлова
Бракосочетание
25.08.1904
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1904