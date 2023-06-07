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Долженко Андрей Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

После 1904

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Долженко Николай Тихонов

Мать: Татьяна Максимова

Рождение ребёнка
01.04.1867

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: Долженко Евфросиния Михайлова

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
03.04.1869

Сын: Долженко Иван Андреев

Мать ребёнка: Долженко Евфросиния Михайлова

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
25.08.1904

Жена: Долженко Наталья Яковлева

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долженко Евфросиния Михайлова

Смерть
После 1904
Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
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