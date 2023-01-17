Дубинкина Ефросинья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубинкина Ефросинья Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1910

Дочь: Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Дубинкин(хомутов) Михаил Васильевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубинкин(хомутов) Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно
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