Липатов Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липатов Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1931

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Липатова (Натальина) Галина

Бракосочетание
1968

Жена: Липатова (Натальина) Галина

Рождение ребёнка
11.03.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Липатова (Натальина) Галина

Смерть
2014

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