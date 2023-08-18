Липатов Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1931
Дата смерти2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Липатова (Натальина) Галина
Бракосочетание
1968
Рождение ребёнка
11.03.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Липатова (Натальина) Галина
Смерть
2014