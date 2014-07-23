Ивлиева Виктория Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1989
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1989
Отец: Ивлиев Сергей Анатольевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.10.2013
Дочь: Ивлиева Арина Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
23.07.2014
Муж: не указан
Рождение ребёнка
22.01.2022
Дочь: Ивлиева Влада Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно