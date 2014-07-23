Ивлиева Виктория Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивлиева Виктория Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1989

Пол

Женский

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1989

Отец: Ивлиев Сергей Анатольевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.10.2013

Дочь: Ивлиева Арина Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
23.07.2014

Муж: не указан

Рождение ребёнка
22.01.2022

Дочь: Ивлиева Влада Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивлие Дмитрий Алексеевич

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