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Гардер (Третьяк) Галина Федоровна

Место рождения

Томаковка, Дніпропетровська область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Томаковка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевченко (Гардер) Светлана Анатолиевна

Отец ребёнка: Гардер Анатолий (Антон) Яковлевич

Томаковка, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гардер Анатолий (Антон) Яковлевич

Рождение ребёнка
15.03.1962

Дочь: Кныш (Гардер) Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Гардер Анатолий (Антон) Яковлевич

Томаковка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
09.08.1968

Дочь: Кошкальда (Гардер) Ирина Анатолиевна

Отец ребёнка: Гардер Анатолий (Антон) Яковлевич

Томаковка, Дніпропетровська область

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