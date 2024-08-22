Гардер (Третьяк) Галина Федоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевченко (Гардер) Светлана Анатолиевна
Отец ребёнка: Гардер Анатолий (Антон) Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.03.1962
Дочь: Кныш (Гардер) Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Гардер Анатолий (Антон) Яковлевич
Рождение ребёнка
09.08.1968
Дочь: Кошкальда (Гардер) Ирина Анатолиевна
Отец ребёнка: Гардер Анатолий (Антон) Яковлевич