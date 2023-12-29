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Цыганков Иоанн Титов

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

1821

Дата смерти

14.02.1886 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Цыганков Тит Иванович

Мать: Цыганкова (...) Александра Васильевна

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти и браке.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
09.11.1841 ст.

Жена: Цыганкова (Голобурда) Юлиана Лаврентьева

Кривоносовка, Сумська область
Смерть
14.02.1886 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Причина смерти: забодан быком
Похороны
19.02.1886 ст.
Кривоносовка, Сумська область
На отведенном кладбище. «Села Кривоносивки крестьянин Иван Титов Цыганков убит быком и с разрешения становаго пристава 3-го стана погребен по христианскому обряду».

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