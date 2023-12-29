Цыганков Иоанн Титов
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смерти14.02.1886 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти и браке.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
09.11.1841 ст.
Смерть
14.02.1886 ст.
Причина смерти: забодан быком
Похороны
19.02.1886 ст.
На отведенном кладбище. «Села Кривоносивки крестьянин Иван Титов Цыганков убит быком и с разрешения становаго пристава 3-го стана погребен по христианскому обряду».