Талдыкина Наталья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Талдыкина Александра Филипповна
Отец ребёнка: Талдыкин Филипп Яковлевич
Рождение ребёнка
1846
Сын: Талдыкин Дмитрий Филиппович
Отец ребёнка: Талдыкин Филипп Яковлевич
Рождение ребёнка
1850
Сын: Талдыкин Сергей Филиппович
Отец ребёнка: Талдыкин Филипп Яковлевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Живоглазова Юлия Филипповна
Отец ребёнка: Талдыкин Филипп Яковлевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Талдыкина Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Талдыкин Филипп Яковлевич
Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно