Талдыкина Наталья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина Наталья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Талдыкина Александра Филипповна

Отец ребёнка: Талдыкин Филипп Яковлевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Талдыкин Дмитрий Филиппович

Отец ребёнка: Талдыкин Филипп Яковлевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Талдыкин Сергей Филиппович

Отец ребёнка: Талдыкин Филипп Яковлевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Живоглазова Юлия Филипповна

Отец ребёнка: Талдыкин Филипп Яковлевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Талдыкина Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Талдыкин Филипп Яковлевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Филипп Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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