Варганова (Кузина) Галина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варганова (Кузина) Галина Михайловна

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Место рождения

Сиалеевский Майдан, Кадошкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

16.07.1935

Дата смерти

14.11.2011

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1935

Отец: Кузин Михаил Григорьевич

Мать: Кузина (Кузовкова) Мария Федоровна

Сиалеевский Майдан, Кадошкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
04.04.1959

Сын: Варганов Сергей Георгиевич

Отец ребёнка: Варганов Георгий Иванович

Рождение ребёнка
21.07.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Варганов Георгий Иванович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
14.11.2011
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

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