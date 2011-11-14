Варганова (Кузина) Галина Михайловна
Место рождения
Дата рождения16.07.1935
Дата смерти14.11.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1935
Рождение ребёнка
04.04.1959
Сын: Варганов Сергей Георгиевич
Отец ребёнка: Варганов Георгий Иванович
Рождение ребёнка
21.07.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Варганов Георгий Иванович
Смерть
14.11.2011