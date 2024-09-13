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Кистанов Яков Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кистанов Александр Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1894 ст.

Сын: Кистанов Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Кистанова Ирина Исаева

Каракол, Иссык-кульская область, Киргизская ССР
восприемник - Кистанов Афанасий Александрович (мещанин г. Кокчетав, Акмолинской обл.). Пржевальск, г., Свято-Троицкий собор Источник: МК 1894
Смерть
1916

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