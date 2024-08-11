Шкеда Николай Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкеда Николай Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1942

Дата смерти

13.11.1985

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1942

Отец: Шкеда Даниил Петрович

Мать: Шкеда (Ващенко) Пелагея Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.02.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
13.11.1985

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