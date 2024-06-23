Бородачев Павел Николаевич 1870 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Бородачев Павел Николаевич

Место рождения

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.

Отец: Бородачев Николай Игнатьевич

Мать: Бородачева Евдокия Терентьевна

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородачева Евгения Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1904 ст.

Сын: Бородачев Павел Павлович

Мать ребёнка: Бородачева Евгения Яковлевна

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
03.02.1906 ст.

Жена: Бородачева Феодосия Сергеевна

Старошешминск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Второй брак
Рождение ребёнка
03.06.1908 ст.

Сын: Бородачев Федор Павлович

Мать ребёнка: Бородачева Феодосия Сергеевна

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.10.1910 ст.

Сын: Бородачев Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Бородачева Феодосия Сергеевна

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.09.1911 ст.

Дочь: Бородачева Анна Павловна

Мать ребёнка: Бородачева Феодосия Сергеевна

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.12.1912 ст.

Сын: Бородачев Василий Павлович

Мать ребёнка: Бородачева Феодосия Сергеевна

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.04.1914 ст.

Дочь: Бородачева Елизавета Павловна

Мать ребёнка: Бородачева Феодосия Сергеевна

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.09.1915 ст.

Сын: Бородачев Иван Павлович

Мать ребёнка: Бородачева Феодосия Сергеевна

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.10.1916 ст.

Сын: Бородачев Яков Павлович

Мать ребёнка: Бородачева Феодосия Сергеевна

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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