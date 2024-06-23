Бородачев Павел Николаевич
Место рождения
Дата рождения1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1904 ст.
Мать ребёнка: Бородачева Евгения Яковлевна
Бракосочетание
03.02.1906 ст.
Старошешминск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Второй брак
Рождение ребёнка
03.06.1908 ст.
Мать ребёнка: Бородачева Феодосия Сергеевна
Рождение ребёнка
26.10.1910 ст.
Сын: Бородачев Дмитрий Павлович
Мать ребёнка: Бородачева Феодосия Сергеевна
Рождение ребёнка
30.09.1911 ст.
Дочь: Бородачева Анна Павловна
Мать ребёнка: Бородачева Феодосия Сергеевна
Рождение ребёнка
25.12.1912 ст.
Сын: Бородачев Василий Павлович
Мать ребёнка: Бородачева Феодосия Сергеевна
Рождение ребёнка
20.04.1914 ст.
Дочь: Бородачева Елизавета Павловна
Мать ребёнка: Бородачева Феодосия Сергеевна
Рождение ребёнка
09.09.1915 ст.
Мать ребёнка: Бородачева Феодосия Сергеевна
Рождение ребёнка
20.10.1916 ст.
Мать ребёнка: Бородачева Феодосия Сергеевна
Смерть
Неизвестно