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Красноперов Симеон Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843 или 1844

Дата смерти

09.04.1896 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843 или 1844

Отец: Красноперов Пётр Алексеевич

Мать: Красноперова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
16.08.1866 ст.

Дочь: Смельчакова Людмила Симеоновна

Мать ребёнка: Красноперова Евгения Васильевна

Поручитель
04.11.1874 ст.
Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Поручитель по невесте Жених: мещанин Николай Егоров Боровков Невеста: Кунгурского уезда, Сосновского села, умершего псаломщика Петра Красноперова дочь, девица Евдокия
Работа или профессия
Около 1882
Сепыч, Верещагинский муниципальный район, Пермский край
Священник Сретенской церкви с. Сепычевского
Работа или профессия
С 18.09.1887 ст.
Рождественск, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Священник Свято-Троицкой церкви с. Рождественского
Работа или профессия
До 18.09.1887 ст.
Юм, Юрлинский муниципальный район, Пермский край
Священник Христорождественской церкви с. Юмского
Восприемник
28.07.1889 ст.
Рождественск, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Иоанн Родители: сельский крестьянин Иван Прокопиев Горбунов и законная жена его Пелагия Потапова
Восприемник
28.01.1891 ст.
Кривец, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Виктор Родители: сего Кривецкого села Георгиевской церкви священник Александр Гавриилов Смельчаков и законная его жена Людмилла Симеонова
Восприемник
25.03.1893 ст.
Кривец, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Александр Родители: сего Кривецкого села Георгиевской церкви священник Александр Гавриилов Смельчаков и законная жена его Людмилла Симеонова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красноперова Евгения Васильевна

Смерть
09.04.1896 ст.
Рождественск, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Причина смерти: от парализации мозга
Похороны
11.04.1896 ст.
Рождественск, Карагайский муниципальный район, Пермский край
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