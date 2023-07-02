Красноперов Симеон Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843 или 1844
Дата смерти09.04.1896 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843 или 1844
Рождение ребёнка
16.08.1866 ст.
Дочь: Смельчакова Людмила Симеоновна
Мать ребёнка: Красноперова Евгения Васильевна
Поручитель
04.11.1874 ст.
Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Поручитель по невесте Жених: мещанин Николай Егоров Боровков Невеста: Кунгурского уезда, Сосновского села, умершего псаломщика Петра Красноперова дочь, девица Евдокия
Работа или профессия
Около 1882
Сепыч, Верещагинский муниципальный район, Пермский край
Священник Сретенской церкви с. Сепычевского
Работа или профессия
С 18.09.1887 ст.
Священник Свято-Троицкой церкви с. Рождественского
Работа или профессия
До 18.09.1887 ст.
Юм, Юрлинский муниципальный район, Пермский край
Священник Христорождественской церкви с. Юмского
Восприемник
28.07.1889 ст.
Иоанн Родители: сельский крестьянин Иван Прокопиев Горбунов и законная жена его Пелагия Потапова
Восприемник
28.01.1891 ст.
Виктор Родители: сего Кривецкого села Георгиевской церкви священник Александр Гавриилов Смельчаков и законная его жена Людмилла Симеонова
Восприемник
25.03.1893 ст.
Александр Родители: сего Кривецкого села Георгиевской церкви священник Александр Гавриилов Смельчаков и законная жена его Людмилла Симеонова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.04.1896 ст.
Причина смерти: от парализации мозга
Похороны
11.04.1896 ст.