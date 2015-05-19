Мингазетдинова Екатерина Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМингазетдинова Екатерина Олеговна

Мингазетдинова Екатерина Олеговна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.2015

Дочь: Мингазетдинова Самира Артуровна

Отец ребёнка: Мингазетдинов Артур Фанович

Рождение ребёнка
31.12.2020

Дочь: Мингазетдинова Таира Артуровна

Отец ребёнка: Мингазетдинов Артур Фанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мингазетдинов Артур Фанович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close