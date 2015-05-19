Мингазетдинова Екатерина Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.2015
Дочь: Мингазетдинова Самира Артуровна
Отец ребёнка: Мингазетдинов Артур Фанович
Рождение ребёнка
31.12.2020
Дочь: Мингазетдинова Таира Артуровна
Отец ребёнка: Мингазетдинов Артур Фанович
Бракосочетание
Неизвестно