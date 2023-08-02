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Криворучко Ксения Леонтьевна

Место рождения

Пискошино

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Криворучко Лазарь Евстигнеевич

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Баклицкая (Криворучко) Евфимия Лазаревна

Отец ребёнка: Криворучко Лазарь Евстигнеевич

Рождение ребёнка
23.01.1895

Дочь: Маловичко (Криворучко) Ксения Лазаревна

Отец ребёнка: Криворучко Лазарь Евстигнеевич

Рождение ребёнка
11.08.1896

Сын: Криворучко Василий Лазаревич

Отец ребёнка: Криворучко Лазарь Евстигнеевич

Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Криворучко Иван Лазаревич

Отец ребёнка: Криворучко Лазарь Евстигнеевич

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Криворучко) Екатерина Лазаревна

Отец ребёнка: Криворучко Лазарь Евстигнеевич

Рождение ребёнка
26.09.1902

Дочь: (Криворучко) Евфросиния Лазаревна

Отец ребёнка: Криворучко Лазарь Евстигнеевич

Рождение ребёнка
22.10.1904

Сын: Криворучко Аверкий Лазаревич

Отец ребёнка: Криворучко Лазарь Евстигнеевич

Рождение ребёнка
08.03.1908

Сын: Криворучко Василий Лазаревич

Отец ребёнка: Криворучко Лазарь Евстигнеевич

Смерть
Неизвестно

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