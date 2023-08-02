Криворучко Ксения Леонтьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Баклицкая (Криворучко) Евфимия Лазаревна
Отец ребёнка: Криворучко Лазарь Евстигнеевич
Рождение ребёнка
23.01.1895
Дочь: Маловичко (Криворучко) Ксения Лазаревна
Отец ребёнка: Криворучко Лазарь Евстигнеевич
Рождение ребёнка
11.08.1896
Сын: Криворучко Василий Лазаревич
Отец ребёнка: Криворучко Лазарь Евстигнеевич
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Криворучко Иван Лазаревич
Отец ребёнка: Криворучко Лазарь Евстигнеевич
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Криворучко) Екатерина Лазаревна
Отец ребёнка: Криворучко Лазарь Евстигнеевич
Рождение ребёнка
26.09.1902
Дочь: (Криворучко) Евфросиния Лазаревна
Отец ребёнка: Криворучко Лазарь Евстигнеевич
Рождение ребёнка
22.10.1904
Сын: Криворучко Аверкий Лазаревич
Отец ребёнка: Криворучко Лазарь Евстигнеевич
Рождение ребёнка
08.03.1908
Сын: Криворучко Василий Лазаревич
Отец ребёнка: Криворучко Лазарь Евстигнеевич
Смерть
Неизвестно