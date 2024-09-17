Лапыгин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапыгин Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1932

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Отец

Мать

1899 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1972 г.р.

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1932

Отец: Лапыгин Иван

Мать: Лапыгина Христиния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.07.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1972

Сын: Лапыгин Вячеслав

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1982
Причина смерти: Болезнь рак

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