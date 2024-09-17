Лапыгин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1932
Дата смерти1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1932
Отец: Лапыгин Иван
Мать: Лапыгина Христиния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.07.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1972
Сын: Лапыгин Вячеслав
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1982
Причина смерти: Болезнь рак