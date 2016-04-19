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Шевченко Вероника Алексеевна
Шевченко Вероника Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.04.2016
Пол
Женский
Отец
Шевченко Алексей Владимирович
1984 г.р.
Мать
Шевченко Олеся Сергеевна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.2016
Отец:
Шевченко Алексей Владимирович
Мать:
Шевченко Олеся Сергеевна
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