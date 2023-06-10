Прудникова Гликерия (Лукерья) Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прудникова Гликерия (Лукерья) Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1886

Дата смерти

16.12.1975

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1886

Отец: не указан

Мать: Пелагея

В свидетельстве о смерти указано, что умерла в возрасте 89 лет
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прудникова Матрёна Емельяновна

Отец ребёнка: Прудников Емельян Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прудников Григорий Емельянович

Отец ребёнка: Прудников Емельян Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прудникова Ульяна Емельяновна

Отец ребёнка: Прудников Емельян Алексеевич

Рождение ребёнка
22.04.1920

Дочь: Прудникова Мария Емельяновна

Отец ребёнка: Прудников Емельян Алексеевич

Смерть
16.12.1975
Азнакаево, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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