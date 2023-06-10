Прудникова Гликерия (Лукерья) Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1886
Дата смерти16.12.1975
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1886
Отец: не указан
Мать: Пелагея
В свидетельстве о смерти указано, что умерла в возрасте 89 лет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прудникова Матрёна Емельяновна
Отец ребёнка: Прудников Емельян Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прудников Григорий Емельянович
Отец ребёнка: Прудников Емельян Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прудникова Ульяна Емельяновна
Отец ребёнка: Прудников Емельян Алексеевич
Рождение ребёнка
22.04.1920
Дочь: Прудникова Мария Емельяновна
Отец ребёнка: Прудников Емельян Алексеевич
Смерть
16.12.1975
Азнакаево, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)