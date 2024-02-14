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Курильчик Василий Силич

Место рождения

Выйлово, Белыничский район, Могилёвская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Курильчик Сила

Мать: не указана

Выйлово, Белыничский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Карпенко (Курильчик) Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Выйлово, Белыничский район, Могилёвская область
Ф.160 Оп.1 Д.1835 Материалы о приписке переселенцев в Куражинский участок Агинской волости Канского уезда ( списки, переписка, свидетельства) Изображение №: 3 https://catalog.krasarh.ru/private/imageV... Показать все
Место жительства
С 08.04.1908
Петропавловка, Саянский муниципальный район, Красноярский край
Ф.160 Оп.1 Д.1835 Материалы о приписке переселенцев в Куражинский участок Агинской волости Канского уезда ( списки, переписка, свидетельства) Изображение №: 3 https://catalog.krasarh.ru/private/imageV... Показать все
Смерть
Неизвестно

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