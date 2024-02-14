Курильчик Василий Силич
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Курильчик Сила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Карпенко (Курильчик) Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Ф.160 Оп.1 Д.1835 Материалы о приписке переселенцев в Куражинский участок Агинской волости Канского уезда ( списки, переписка, свидетельства) Изображение №: 3 https://catalog.krasarh.ru/private/imageV... Показать все
Место жительства
С 08.04.1908
Петропавловка, Саянский муниципальный район, Красноярский край
Ф.160 Оп.1 Д.1835 Материалы о приписке переселенцев в Куражинский участок Агинской волости Канского уезда ( списки, переписка, свидетельства) Изображение №: 3 https://catalog.krasarh.ru/private/imageV... Показать все
Смерть
Неизвестно