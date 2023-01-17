Мирова (Кучерова) Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1934
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кучеров Николай Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Мирова Антонина Александровна
Отец ребёнка: Миров Александр
Рождение ребёнка
1926
Сын: Миров Евгений Александрович
Отец ребёнка: Миров Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миров Александр
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1934