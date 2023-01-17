Мирова (Кучерова) Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМирова (Кучерова) Евдокия Николаевна

Мирова (Кучерова) Евдокия Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кучеров Николай Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Мирова Антонина Александровна

Отец ребёнка: Миров Александр

Рождение ребёнка
1926

Сын: Миров Евгений Александрович

Отец ребёнка: Миров Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миров Александр

Место жительства
Неизвестно
Серебряницы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Место жительства
Неизвестно
Серебряницы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
1934
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close