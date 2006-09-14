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Хайруллин Алмаз Владиславович

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.09.2006

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.2006

Отец: Хайруллин Владислав Гиндуллович

Мать: Хайруллина Айгуль Галеевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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