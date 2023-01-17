Воропаев Иосиф Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воропаев Иосиф Фомич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1912 ст.

Сын: Воропаев Алексей Иосифович

Мать ребёнка: Воропаева Ксения Данииловна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Запись о рождении и крещении сделана в городе Алушта Ялтинского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1912 ст.
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Мещанин города Феодосия Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воропаева Ксения Данииловна

Смерть
Неизвестно
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