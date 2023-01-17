Шиканова Анна Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти15.03.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Шиканов Николай Александрович
Отец ребёнка: Шиканов Александр Николаевич
Шалкар, Шалкарский район, Актюбинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.03.1973
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область