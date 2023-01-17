Шиканова Анна Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиканова Анна Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

15.03.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Шиканов Николай Александрович

Отец ребёнка: Шиканов Александр Николаевич

Шалкар, Шалкарский район, Актюбинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шиканов Александр Николаевич

Смерть
15.03.1973
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
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