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Яковлев Степан Яковлевич

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Место рождения

Авадово, Краснинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Авадово, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
переселенцы из бесфамильных крестьян в Тобольскую губернию в 1852 года
Рождение ребёнка
1837

Сын: Яковлев Семен Степанович

Мать ребёнка: не указана

Авадово, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Яковлев Андрей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Авадово, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
переселенцы в Тобольскую губернию в 1852 году со Смоленской губернии,Красненского уезда деревня НЕИЗВЕСТНА
Смерть
Неизвестно
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