Яковлев Степан Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
переселенцы из бесфамильных крестьян в Тобольскую губернию в 1852 года
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1847
Сын: Яковлев Андрей Степанович
Мать ребёнка: не указана
переселенцы в Тобольскую губернию в 1852 году со Смоленской губернии,Красненского уезда деревня НЕИЗВЕСТНА
Смерть
Неизвестно