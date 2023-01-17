Афанасия Федоровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1853 ст.
Дата смертиПосле 1909
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1853 ст.
Отец: Федор Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1881 ст.
Сын: Виноградов Тимофей Евгеньевич
Отец ребёнка: Евгений Петрович
Дубовик, Замерская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
26.03.1894 ст.
Сын: Иоанн Евгеньевич
Отец ребёнка: Евгений Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евгений Петрович
Смерть
После 1909