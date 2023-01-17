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Афанасия Федоровна

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Место рождения

Боловинское, Замерская волость, Галичский уезд

Дата рождения

Вычислено 1853 ст.

Дата смерти

После 1909

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1851 г.р.

Дети

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1853 ст.

Отец: Федор Иванович

Мать: не указана

Боловинское, Замерская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
16.01.1881 ст.

Сын: Виноградов Тимофей Евгеньевич

Отец ребёнка: Евгений Петрович

Дубовик, Замерская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
26.03.1894 ст.

Сын: Иоанн Евгеньевич

Отец ребёнка: Евгений Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евгений Петрович

Смерть
После 1909
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