Хвостикова (Краснолуцкая) Мария Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостикова (Краснолуцкая) Мария Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1878 ст.

Муж: Хвостиков Антон Прокофьевич

Пришиб, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.05.1880 ст.

Дочь: Хвостикова Елена Антоновна

Отец ребёнка: Хвостиков Антон Прокофьевич

Пришиб, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.09.1881

Сын: Хвостиков Михаил Антонович

Отец ребёнка: Хвостиков Антон Прокофьевич

Рождение ребёнка
19.12.1885

Дочь: Хвостикова Анастасия Антоновна

Отец ребёнка: Хвостиков Антон Прокофьевич

Рождение ребёнка
26.07.1888

Дочь: Хвостикова Мария Антоновна

Отец ребёнка: Хвостиков Антон Прокофьевич

Рождение ребёнка
26.07.1890

Дочь: Хвостикова Параскева Антоновнв

Отец ребёнка: Хвостиков Антон Прокофьевич

Рождение ребёнка
21.05.1892

Сын: Хвостиков Константин Антонович

Отец ребёнка: Хвостиков Антон Прокофьевич

Рождение ребёнка
26.07.1894

Сын: Хвостиков Николай Антонович

Отец ребёнка: Хвостиков Антон Прокофьевич

Смерть
Неизвестно

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