Хвостикова (Краснолуцкая) Мария Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1878 ст.
Рождение ребёнка
17.05.1880 ст.
Дочь: Хвостикова Елена Антоновна
Отец ребёнка: Хвостиков Антон Прокофьевич
Рождение ребёнка
04.09.1881
Сын: Хвостиков Михаил Антонович
Отец ребёнка: Хвостиков Антон Прокофьевич
Рождение ребёнка
19.12.1885
Дочь: Хвостикова Анастасия Антоновна
Отец ребёнка: Хвостиков Антон Прокофьевич
Рождение ребёнка
26.07.1888
Дочь: Хвостикова Мария Антоновна
Отец ребёнка: Хвостиков Антон Прокофьевич
Рождение ребёнка
26.07.1890
Дочь: Хвостикова Параскева Антоновнв
Отец ребёнка: Хвостиков Антон Прокофьевич
Рождение ребёнка
21.05.1892
Сын: Хвостиков Константин Антонович
Отец ребёнка: Хвостиков Антон Прокофьевич
Рождение ребёнка
26.07.1894
Сын: Хвостиков Николай Антонович
Отец ребёнка: Хвостиков Антон Прокофьевич
Смерть
Неизвестно