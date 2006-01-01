Джон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Джон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1985 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2006

Дочь: Наоми Джоновна

Мать ребёнка: Травинская Диана Александровна

Лос-Анжелес
Рождение ребёнка
2009

Дочь: Сара Джоновна

Мать ребёнка: Травинская Диана Александровна

Лос-Анжелес
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Травинская Диана Александровна

Место жительства
Неизвестно
США, г. Лос-Анжелес
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