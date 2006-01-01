Джон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2006
Дочь: Наоми Джоновна
Мать ребёнка: Травинская Диана Александровна
Лос-Анжелес
Рождение ребёнка
2009
Дочь: Сара Джоновна
Мать ребёнка: Травинская Диана Александровна
Лос-Анжелес
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
США, г. Лос-Анжелес