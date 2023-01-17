Гуселетов Никифор Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуселетов Никифор Тимофеевич

Гуселетов Никифор Тимофеевич

avatar

Место рождения

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

10.05.1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1813

Отец: Гуселетов Тимофей Андреевич

Мать: ?

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Татьяна Никифоровна

Мать ребёнка: Гуселетова Прасковья Патрикеевна

д. Бабинская Карташевской вол Тобольск губ
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Гуселетова Прасковья Патрикеевна

д. Бабинская Карташевской вол Тобольск губ
Рождение ребёнка
1841

Сын: Гуселетов Андрей Никифорович

Мать ребёнка: Гуселетова Прасковья Патрикеевна

д. Бабинская, Омская обл., Большереченский р-н
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Феоктиста Никифоровна

Мать ребёнка: Гуселетова Прасковья Патрикеевна

д. Бабинская Карташевской вол Тобольск губ
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Лукия Никифоровна

Мать ребёнка: Гуселетова Прасковья Патрикеевна

д. Бабинская Карташевской вол Тобольск губ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуселетова Прасковья Патрикеевна

Смерть
Неизвестно
д. Бабинская, Омская обл., Большереченский р-н
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close