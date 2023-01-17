Гуселетов Никифор Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения10.05.1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1813
Отец: Гуселетов Тимофей Андреевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Татьяна Никифоровна
Мать ребёнка: Гуселетова Прасковья Патрикеевна
д. Бабинская Карташевской вол Тобольск губ
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Гуселетова Прасковья Патрикеевна
д. Бабинская Карташевской вол Тобольск губ
Рождение ребёнка
1841
Сын: Гуселетов Андрей Никифорович
Мать ребёнка: Гуселетова Прасковья Патрикеевна
д. Бабинская, Омская обл., Большереченский р-н
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Феоктиста Никифоровна
Мать ребёнка: Гуселетова Прасковья Патрикеевна
д. Бабинская Карташевской вол Тобольск губ
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Лукия Никифоровна
Мать ребёнка: Гуселетова Прасковья Патрикеевна
д. Бабинская Карташевской вол Тобольск губ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
д. Бабинская, Омская обл., Большереченский р-н