Игнатов Фрол
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1915
Дочь: Игнатова Александра Фроловна
Мать ребёнка: Игнатова Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Идея Фроловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игнатова Октябрина Фроловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Топки, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область