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Игнатов Фрол

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Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.07.1915

Дочь: Игнатова Александра Фроловна

Мать ребёнка: Игнатова Неизвестно

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатов Иван Фролович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатов Дмитрий Фролович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Идея Фроловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игнатова Октябрина Фроловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Топки, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
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