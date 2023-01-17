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Климук Яков Николаевич

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Место рождения

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

1923

Дата смерти

04.04.1945

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Климук Николай Романович

Мать: не указана

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Военная служба
1945
Воинское звание: стрелок | Призван полевым РВК восточной Пруссии
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
04.04.1945
Причина смерти: умер от ран | Ранение бедра с повреждением кости, поступил 29.03.1945 г.
Похороны
Неизвестно
военное кладбище, г. Каунас, Литва
могила № 842. ряд 51
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