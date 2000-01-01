Фабер (Faber) Мария Катарина (Maria Catherina)
Место рожденияСельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения20.03.1695
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1695
Отец: Фабер Петер
Мать: Елена
Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
14.05.1714
Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
22.12.1716
Сын: Вольфф Антон
Отец ребёнка: Вольфф Иоганнес Христофор
Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
Неизвестно