Фабер (Faber) Мария Катарина (Maria Catherina) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фабер (Faber) Мария Катарина (Maria Catherina)

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Место рождения

Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

20.03.1695

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1695

Отец: Фабер Петер

Мать: Елена

Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
14.05.1714

Муж: Вольфф Иоганнес Христофор

Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
22.12.1716

Сын: Вольфф Антон

Отец ребёнка: Вольфф Иоганнес Христофор

Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
Неизвестно
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