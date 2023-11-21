Иванова (Сливкова) Алёна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сливков Иван
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Елисеева Дарья
Отец ребёнка: Иванов Василий
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Харламова Елена Васильевна
Отец ребёнка: Иванов Василий
Рождение ребёнка
15.06.1908
Сын: Иванов Илья
Отец ребёнка: Иванов Василий
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Иванов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Иванов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елисеева Мария
Отец ребёнка: Иванов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Антон
Отец ребёнка: Иванов Василий
Смерть
Неизвестно