Иванова (Сливкова) Алёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова (Сливкова) Алёна

Иванова (Сливкова) Алёна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сливков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Елисеева Дарья

Отец ребёнка: Иванов Василий

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Харламова Елена Васильевна

Отец ребёнка: Иванов Василий

Рождение ребёнка
15.06.1908

Сын: Иванов Илья

Отец ребёнка: Иванов Василий

Рождение ребёнка
1910

Сын: Иванов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Иванов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елисеева Мария

Отец ребёнка: Иванов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Антон

Отец ребёнка: Иванов Василий

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close