Олферьев Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1836 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1836 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1873 ст.
Сын: Олферьев Александр Александрович
Мать ребёнка: Олферьева Александра Петровна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно