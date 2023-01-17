Олферьев Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олферьев Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1836 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1836 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1836 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1873 ст.

Сын: Олферьев Александр Александрович

Мать ребёнка: Олферьева Александра Петровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олферьева Александра Петровна

Смерть
Неизвестно
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