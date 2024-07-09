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Митрохина Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Около 1980

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрохин Анатолий Филиппович

Отец ребёнка: Митрохин Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митрохина Евгения Филипповна

Отец ребёнка: Митрохин Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрохин Неизвестно 2 Филиппович

Отец ребёнка: Митрохин Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митрохина Мария Филипповна

Отец ребёнка: Митрохин Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрохин Борис Филиппович

Отец ребёнка: Митрохин Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрохин Владимир Филиппович

Отец ребёнка: Митрохин Филипп

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Захарова (Митрохина) Любовь Филипповна

Отец ребёнка: Митрохин Филипп

Титовка, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Около 1980
Москва, город федерального значения Москва

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