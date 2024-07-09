Митрохина Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиОколо 1980
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрохин Анатолий Филиппович
Отец ребёнка: Митрохин Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митрохина Евгения Филипповна
Отец ребёнка: Митрохин Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрохин Неизвестно 2 Филиппович
Отец ребёнка: Митрохин Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митрохина Мария Филипповна
Отец ребёнка: Митрохин Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрохин Борис Филиппович
Отец ребёнка: Митрохин Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрохин Владимир Филиппович
Отец ребёнка: Митрохин Филипп
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Захарова (Митрохина) Любовь Филипповна
Отец ребёнка: Митрохин Филипп
Титовка, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Около 1980
Москва, город федерального значения Москва