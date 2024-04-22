Чурилина Евфимия Степанова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: Степан Степанов (Ич)
Мать: Федосья Егорова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
03.02.1865
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SB9K-G4?i=247&wc=Q866-8D7:375541101,380331001,380331002,380478201&cc=1921824
Рождение ребёнка
16.11.1866
Дочь: Параскева Васильева (Вна)
Отец ребёнка: Чурилин Василий Степанов (Ич)
Рождение ребёнка
15.09.1871 ст.
Дочь: Любовь Васильева (Вна)
Отец ребёнка: Чурилин Василий Степанов (Ич)
Рождение ребёнка
18.07.1874 ст.
Сын: Чурилин Илья Васильев (Ич)
Отец ребёнка: Чурилин Василий Степанов (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно