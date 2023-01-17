Майзелис (Ржевская) Вера Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майзелис (Ржевская) Вера Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1955

Отец: Ржевский Алексей Гаврилович

Мать: Ржевская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
19.09.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Майзелис Евгений Матвеевич

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
05.06.1986

Дочь: Майзелис Мария Евгеньевна

Отец ребёнка: Майзелис Евгений Матвеевич

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