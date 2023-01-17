Майзелис (Ржевская) Вера Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1955
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1955
Рождение ребёнка
19.09.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Майзелис Евгений Матвеевич
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
05.06.1986
Дочь: Майзелис Мария Евгеньевна
Отец ребёнка: Майзелис Евгений Матвеевич