Джанибекова (Чанышева) Нурия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Джанибекова (Чанышева) Нурия

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Место рождения

СССР, Казахстан

Дата рождения

1937

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Чанышев Мингалий (Абдукадыр) Гиреевич

Мать: Чанышева Фатима

СССР, Казахстан
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