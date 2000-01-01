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Джанибекова (Чанышева) Нурия
Джанибекова (Чанышева) Нурия
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Место рождения
СССР, Казахстан
Дата рождения
1937
Пол
Женский
Отец
Чанышев Мингалий (Абдукадыр) Гиреевич
1894 г.р.
Мать
Чанышева (Шарипова) Фатима
1897 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец:
Чанышев Мингалий (Абдукадыр) Гиреевич
Мать:
Чанышева Фатима
СССР, Казахстан
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