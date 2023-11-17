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Гурьянов Игорь Алексеевич
Гурьянов Игорь Алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
2010
Пол
Мужской
Отец
Гурьянов Алексей Васильевич
1981 г.р.
Мать
Гурьянова (Бурякова) Надежда Петровна
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2010
Отец:
Гурьянов Алексей Васильевич
Мать:
Гурьянова Надежда Петровна
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