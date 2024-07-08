Кузина (Тарсукова) Апросинья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти1946
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Тарсуков Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
1919
Рождение ребёнка
1920
Сын: Кузин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Кузин Василий Тихонович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Чуваева (Кузина) Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Кузин Василий Тихонович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Кузин Василий Тихонович
Рождение ребёнка
18.11.1927
Отец ребёнка: Кузин Василий Тихонович
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Кузин Василий Тихонович
Рождение ребёнка
20.12.1932
Отец ребёнка: Кузин Василий Тихонович
Рождение ребёнка
25.01.1935
Отец ребёнка: Кузин Василий Тихонович
Рождение ребёнка
15.08.1937
Дочь: Петрованова (Кузина) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Кузин Василий Тихонович
Смерть
1946