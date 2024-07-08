Кузина (Тарсукова) Апросинья Григорьевна 1896 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузина (Тарсукова) Апросинья Григорьевна

Место рождения

Овчух, Мценский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Тарсуков Григорий

Мать: не указана

Овчух, Мценский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
1919

Муж: Кузин Василий Тихонович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Кузин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Кузин Василий Тихонович

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Чуваева (Кузина) Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Кузин Василий Тихонович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Кузин Миша Васильевич

Отец ребёнка: Кузин Василий Тихонович

Рождение ребёнка
18.11.1927

Сын: Кузин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Кузин Василий Тихонович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Кузин Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Кузин Василий Тихонович

Рождение ребёнка
20.12.1932

Сын: Кузин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Кузин Василий Тихонович

Рождение ребёнка
25.01.1935

Сын: Кузин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Кузин Василий Тихонович

Рождение ребёнка
15.08.1937

Дочь: Петрованова (Кузина) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Кузин Василий Тихонович

Смерть
1946

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