Серкова (Глибина Глыбина) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серкова (Глибина Глыбина) Александра Михайловна

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Место рождения

Олехово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

19.03.1907 ст.

Дата смерти

10.03.1964

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1907 ст.

Отец: Глыбин Михайло Антонович

Мать: Глыбина Мария Григорьевна

Олехово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
14.02.1927

Муж: Серков Алексей Иванович

Новое, Шуйская волость, Тотемский уезд
Рождение ребёнка
24.12.1943

Сын: Серков Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Серков Алексей Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
10.03.1964
Москва, город федерального значения Москва
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