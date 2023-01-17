Серкова (Глибина Глыбина) Александра Михайловна
Место рождения
Дата рождения19.03.1907 ст.
Дата смерти10.03.1964
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1907 ст.
Бракосочетание
14.02.1927
Новое, Шуйская волость, Тотемский уезд
Рождение ребёнка
24.12.1943
Сын: Серков Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Серков Алексей Иванович
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
10.03.1964
Москва, город федерального значения Москва