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Пулькин Анатолий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1928

Дата смерти

18.02.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1928

Отец: Пулькин Михаил Иванович

Мать: Пулькина Любовь Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пулькин Вениамин Анатольевич

Мать ребёнка: Пулькина Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пулькин Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Пулькина Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пулькина Лидия

Смерть
18.02.2004
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