Пулькин Анатолий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1928
Дата смерти18.02.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1928
Отец: Пулькин Михаил Иванович
Мать: Пулькина Любовь Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пулькин Вениамин Анатольевич
Мать ребёнка: Пулькина Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пулькин Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Пулькина Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пулькина Лидия
Смерть
18.02.2004