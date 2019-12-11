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Мариничева Анастасия Андреевна
Мариничева Анастасия Андреевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.12.2019
Пол
Женский
Отец
Мариничев Андрей Владимирович
1984 г.р.
Мать
Баринова Светлана Александровна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.2019
Отец:
Мариничев Андрей Владимирович
Мать:
Баринова Светлана Александровна
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