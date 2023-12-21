Александр Еремеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр Еремеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Еремей Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Наталья Александрова

Мать ребёнка: Прасковья Яковлева

Рождение ребёнка
1844

Сын: Петр Александров

Мать ребёнка: Прасковья Яковлева

Рождение ребёнка
1849

Сын: Василий Александров

Мать ребёнка: Прасковья Яковлева

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Мария Александрова

Мать ребёнка: Прасковья Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Яковлева

Смерть
Неизвестно
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