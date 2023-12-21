Александр Еремеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Еремей Иванов
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Наталья Александрова
Мать ребёнка: Прасковья Яковлева
Рождение ребёнка
1844
Сын: Петр Александров
Мать ребёнка: Прасковья Яковлева
Рождение ребёнка
1849
Сын: Василий Александров
Мать ребёнка: Прасковья Яковлева
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Мария Александрова
Мать ребёнка: Прасковья Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Яковлева
Смерть
Неизвестно